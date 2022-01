Guerra de empresários trava transferência de Luis Díaz para o Tottenham

A edição que o jornal inglês 'The Sun' colocará nas bancas esta sexta-feira garante que FC Porto e Tottenham chegaram a acordo para a transferência de Luis Díaz, por 57,6 milhões de euros, com 48 milhões a serem pagos no imediato e o resto mediante o cumprimento de objetivos.Ainda de acordo com a mesma fonte, o negócio apenas avançará caso o superagente português, Jorge Mendes, saia de cena e não esteja ligado à conclusão do acordo. Esta imposição terá sido feita pelos representantes do internacional colombiano.Recorde-se que Liverpool e Manchester United também estão interessados no avançado do FC Porto. Até segunda-feira, Díaz poderá sair para a Premier League, sendo que, nesse dia, em Inglaterra, o mercado de janeiro fecha às 23 horas.