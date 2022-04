Guilherme Aguiar e a nomeação de Hugo Miguel: «Não foi falta de cuidado, foi propositado»

José Guilherme Aguiar, antigo dirigente do FC Porto, juntou-se ao coro de críticas à atuação do árbitro Hugo Miguel no jogo de ontem dos dragões com o Sp. Braga, que a formação portista perdeu, porEm declarações à Rádio Renascença, Guilherme Aguiar considerou que "este árbitro não tem categoria", acrescentando que "está na cara, pior cego é aquele que não quer ver as tropelias que ele tem feito".Depois, o antigo dirigente acrescentou que a nomeação de Hugo Miguel para este encontro "foi propositada". "Não foi falta de cuidado do Conselho de Arbitragem, foi propositado. As pessoas que estão nesse órgão conhecem os árbitros, ou deviam conhecer. Quando se diz que pode ter havido falta de critério na nomeação, eu não concordo, foi propositada para este jogo do FC Porto. Qualquer pessoa adivinha a intenção mas eu não a vou referir, senão apanho outro processo-crime."