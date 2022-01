Há mais um clube espanhol interessado em Toni Martínez

O Granada pretende reforçar o seu ataque para a segunda volta do campeonato e Toni Martínez é o preferido dos responsáveis do clube espanhol. A notícia foi avançada pelo jornal 'Marca', que deu conta do interesse do Granada no avançado do FC Porto, por empréstimo até ao final da época.No entanto, o emblema andaluz reconhece que a tarefa é muito difícil, dado que, mesmo não estando a jogar com frequência no FC Porto, Toni Martínez é um jogador do qual Sérgio Conceição não abdica. Isto porque o técnico dos dragões dispõe apenas de Taremi, Evanilson e Toni Martínez para a frente de ataque.Para além do Granada, também o Espanyol já se posicionou para garantir os serviços do avançado, de 24 anos, muito embora os catalães só o queiram no verão e a título definitivo.Na presente temporada, Toni Martínez esteve em 20 jogos do FC Porto e marcou quatro golos. Porém, o mais recente aconteceu a 15 de outubro, na eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Sintrense.