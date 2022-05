Há quem tenha pernoitado no Dragão à espera de bilhete para o Jamor

A venda de bilhetes no Estádio do Dragão para a final da Taça de Portugal, dia 22, que o FC Porto vai disputar com o Tondela, iniciou-se na manhã desta terça-feira, com as filas a atingirem um comprimento que há muito não se via, tal como fica expresso nas imagens acima captadas porDe notar que, de acordo com as informações recolhidas, já desde o final da tarde de ontem havia adeptos a marcar lugar na fila das bilheteiras, que abriram apenas pelas 10 horas da manhã. Já ao início desta tarde a afluência continua a ser enorme, com a fila a dar a volta ao recinto portista.A venda decorre em exclusivo a detentores de Bilhete de Época do FC Porto, que poderão adquirir dois bilhetes, sendo que esta prioridade de acesso irá manter-se até sexta-feira. A partir de sábado a venda é alargada a todos os sócios, continuando o limite de dois bilhetes por associado.