Há um clube espanhol que assumiu interesse em Toni Martínez

Já não é novidade que o Cádiz está na corrida pelo portista Toni Martínez, mas desta vez o tema merece relevância pelo facto de o diretor desportivo do clube espanhol ter assumido que o ponta-de-lança do FC Porto está na órbita para reforçar a equipa de Sergio González na próxima época."É mais uma opção. Observamos muitos avançados, é um bom jogador, um entre muitos que vimos em ação", referiu Jorge Cordero, em entrevista ao 'Diario de Cádiz'.Recorde-se que Toni Martínez, para além do Cádiz, está também no radar do Rayo Vallecano, Espanyol e Valencia.