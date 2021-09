Héctor Herrera e o reencontro com o FC Porto: «Foi um jogo especial»

No final do jogo entre o Atlético de Madrid e o FC Porto, o mexicano Héctor Herrera não escondeu que a partida teve um sabor especial para si.





"Foi um jogo especial, foi lindo enfrentar ex-companheiros e a equipa técnica. Fizemos um bom jogo, mas acredito que temos muito para melhorar. Foi o começo na competição e falta muito caminho. Não é fácil para nenhuma equipa e temos de continuar a trabalhar", vincou.Assumindo que aproveitou para conviver com alguns do ex-colegas que deixou no FC Porto, Herrera vincou a importância de o Atlético dar resposta já no próximo jogo: "É sempre importante começar com uma vitória, mas hoje não conseguimos. Temos de trabalhar, sábado temos já outra batalha".