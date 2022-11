Hélder Malheiro diz que Conceição recusou sair de campo: «Alertei que se não saísse daria o jogo por terminado»

Sérgio Conceição pontapeou a bola e foi expulso: treinador do FC Porto nem queria acreditar Sérgio Conceição pontapeou a bola e foi expulso: treinador do FC Porto nem queria acreditar



Com esta suspensão, Conceição irá falhar o Boavista-FC Porto de amanhã.

Sérgio Conceição foi suspenso por um jogo na sequência da expulsão no Mafra-FC Porto e, de acordo com Hélder Malheiro, chegou a recusar deixar o campo na sequência do cartão vermelho que lhe foi mostrado. De acordo com o relatório do árbitro dessa partida, foi necessário ameaçar com o fim prematuro do encontro para que o técnico deixasse então as quatro linhas."Saiu da sua área técnica para pontapear com violência a bola que tinha saído pela linha lateral, na direção dos painéis publicitários. Este ato foi em claro protesto para com o árbitro por uma decisão tomada", começa por dizer Malheiro, na justificação da sua decisão em expulsar Conceição, continuando:"Após a exibição do cartão vermelho, dirigi-me para um jogador que estava lesionado no terreno de jogo para lhe permitir a assistência médica, esta assistência demorou dois minutos. Após a conclusão da assistência médica ao jogador, apercebi-me que o treinador ainda estava no banco de suplentes alegando que não iria abandonar o banco. Dirigi-me então a este para que abandonasse o banco pois o jogo tinha de recomeçar, ele insistia que nada tinha feito para ser expulso pelo que não iria abandonar o banco. Tendo saído apenas quando alertei o delegado do seu clube que se não saísse iria dar o jogo por terminado. Todo este episódio demorou mais dois minutos e trinta segundos, deste modo, entre a exibição do cartão vermelho e o técnico abandonar o banco de suplentes passaram quatro minutos e trinta segundos com o jogo parado à espera de que o técnico abandonasse o banco e o jogo pudesse ser reiniciado."