Hélder Malheiro prepara queixa contra FC Porto

O árbitro Hélder Malheiro prepara-se para avançar com uma queixa contra o FC Porto junto do Conselho de Disciplina da FPF na sequência do que foi dito pelos meios dos dragões após o jogo com o Mafra da Taça de Portugal. A notícia é avançada pela Antena 1 esta quarta-feira.Os dragões venceram ontem o Mafra por 3-0, jogo da 4.ª eliminatória da Taça, e a expulsão de Sérgio Conceição motivou muitas críticas por parte do FC Porto. "O técnico campeão nacional foi um dos protagonistas de mais um episódio insólito em que por vezes o futebol português é fértil: foi expulso por ter pontapeado uma bola que se encontrava fora do campo. O outro protagonista foi Hélder Malheiro, que não viu uma falta que constituiu um atentado à integridade física de Grujic – nada de novo quando arbitra jogos do FC Porto. A forma como Sérgio Conceição é tratado por alguns árbitros, além de ser discriminatória face ao que acontece com outras figuras do futebol, não tem em conta um percurso brilhante como jogador e treinador, que inclui a conquista de diversos títulos, vários recordes históricos e a representação ao mais alto nível da seleção de Portugal", pode ler-se no 'Dragões Diário' de hoje.Já ontem, após o encontro, os azuis e brancos haviam pedido "mais respeito". "Qual é a importância de Sérgio Conceição no futebol português? Treinador mais titulado da história do FC Porto, a par de Artur Jorge (8): 3 Campeonatos, 2 Taças de Portugal, 3 Supertaças, tricampeão português como jogador e treinador, três vezes melhor Treinador da Liga, campeão italiano e duplo vencedor da Taça de Itália. Vencedor da Taça das Taças, das Supertaças Europeia e italiana, 56 internacionalizações pela seleção das quinas, técnico recordista de jornadas consecutivas sem perder (58), segundo português com mais vitórias na Champions (20 em 40 jogos), atrás de Mourinho (81 em 151). Dois recordes de pontos na Liga Portuguesa (91 e 88). É esta folha de serviços impecável que não perdoam ao Sérgio Conceição. Mais respeito, mais seriedade, menos folclore", dispararam os portistas.