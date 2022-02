Hélder Postiga e os incidentes no Dragão: «Temos de olhar para o futebol de outra forma»

Rui Jorge emocionado Rui Jorge emocionado

Hélder Postiga marcou presença na inauguração do Estádio Rui Jorge , em Vila Nova de Gaia, e acabou por comentar os incidentes entre elementos do FC Porto e do Sporting na partida entre os dois clubes desta sexta-feira."Temos uma Liga com qualidade, jogadores e treinadores com qualidade e o próprio dirigismo já vai tendo alguma formação. Acho que é o momento ideal para se pensar sobre aquilo que se tem feito no futebol. Queremos que o futebol seja algo positivo, que agregue as pessoas e que faça com que estas queiram participar no espetáculo. Não queremos que haja estes exemplos negativos", referiu o ex-jogador dos dois clubes.O agora dirigente da FPF vincou ainda a necessidade de haver respeito entre todos os intervenientes: "A rivalidade existe, existirá sempre e isso é benéfico porque dá calor ao jogo. No entanto, quando o árbitro apita é necessário haver respeito pelo colega de profissão e pela profissão em si. A competitividade é benéfica, mas antes e depois do ábitro apitar é preciso haver respeito e companheirismo. Acredito que alguns intervenientes do jogo de ontem, com a cabeça mais fria, perceberam que as atitudes não foram as mais corretas. Devemos preocupar-nos com a qualidade do jogo e depois pensar nas atitudes. Não temos de definir quem é o culpado, culturamente temos de olhar para o futebol de outra forma".