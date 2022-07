Helinho pode ser surpresa para reforçar as alas do FC Porto

O FC Porto está no mercado por um extremo. Já assim era antes da saída de Francisco Conceição para o Ajax. E, apesar de ter Gabriel Veron como alvo prioritário, Helinho, do Bragantino, pode ser a surpresa para reforçar as alas da equipa de Sérgio Conceição, confirmouAinda segundo nos foi possível apurar, Helinho já está referenciado pelos dragões desde os tempos em que jogava no São Paulo, onde fez toda a formação e de onde saiu, em 2020, para o Bragantino.O FC Porto está a analisar as hipóteses no mercado, com especial atenção ao brasileiro, e até já perguntou ao Bragantino as condições para contratar o extremo, de 22 anos.