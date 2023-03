Helton culpa Nuno Espírito Santo pela saída do FC Porto: «Custou-me bastante»

Helton foi o convidado desta semana do programa ‘Hora dos craques’, no Porto Canal, e deixou revelações sobre a sua saída do FC Porto, não escondendo mágoa com Nuno Espírito Santo."Quando terminei aqui no FC Porto era o ano em que mais trabalhei para estar preparado. Nunca estive tão bem na minha carreira em termos físicos e psicológicos. Vinha um treinador que tinha sido meu colega de quarto [Nuno Espírito Santo] e, por respeito, pensei que tinha de estar melhor do que era normal. Não podia partir em igualdade, tinha de partir à frente dos outros. Infelizmente, disseram que não contavam comigo, que não seria aposta. Confesso que esperava outra conversa. Foi uma opção técnica… Ouvi isso e fiquei triste, óbvio. Não estava mesmo a contar, mas respeitei a opção. Depois não falei com ele, não havia necessidade. Custou-me bastante. Durante uma semana mantive os procedimentos: acordava, tomava banho... mas depois não havia treino", revelou o ex-guardião, que recordou ainda a semana que antecedeu o clássico com o Benfica que acabou com triunfo portista por 5-0."Trata-se de um clássico, de um rival que todos sabem como se lida. Foi uma semana especial, fomos muito atacados, colocaram-nos muita pressão. Mas nós estivemos quietos. Até em marcações individuais falaram, que iam massacrar... Levámos com isso a semana toda", lembrou Helton.