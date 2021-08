Helton e a ascensão de Diogo Costa: «Marchesín pode fazer com ele o que Baía fez comigo»

O início de época do FC Porto trouxe uma novidade na baliza, com Diogo Costa a merecer a confiança de Sérgio Conceição e a remeter Marchesín, dono na baliza nas últimas épocas, para o banco. Um passo em frente na carreira do jovem da formação portista que Helton acredita que será só o primeiro.





"Sou suspeito para falar do Diogo. Sempre foi um miúdo que sempre esteve connosco, sempre abraçou as oportunidades que teve e o resultado está aí. Está a ter a oportunidade dele e desejo-lhe a maior sorte", referiu o antigo guardião portista, que acredita que Marchesín pode vir a ser importante no crescimento do camisola 99, apesar de ter perdido o lugar."Quando cheguei ao FC Porto perguntaram-me a mesma coisa. Vinha de titular no Leiria, no Vasco da Gama, ia à seleção, e perguntavam-me como via ficar no banco. A resposta que dei foi que ninguém nasce titular. Ninguém assina contrato como titular. Vale a pena trabalhar, mostrar o trabalho e se tiver uma oportunidade depois o míster apostar. Tem a cabeça dele tranquila, é um grande guarda-redes, é experiente e tenho a certeza que fará o que o Vítor Baía fez comigo: incentivar e ajudar", disse o embaixador da Liga Portugal, à margem da abertura da Liga Portugal Store, no Mar Shopping, em Matosinhos.Aos 21 anos, Diogo Costa é mais uma aposta de Sérgio Conceição em produtos da casa. E Helton aplaude. "Sempre vejo com bons olhos e fui privilegiado em ter essa oportunidade também. Cada vez mais tem sido focado esse tipo de trabalho, de dar a oportunidade aos mais jovens, independentemente da pressão que venha. O FC Porto tem essa característica. Tenho respeito pelos jogadores que já jogaram noutros clubes, mas olhar também para dentro de cada casa. O Diogo é mais uma aposta do clube, mais uma oportunidade que o clube dá aos jovens que têm essa ambição", referiu.Titular habitual da baliza dos sub-21 de Portugal, Diogo Costa pode agora aspirar a dar um passo em frente, rumo à seleção A. No entanto, Helton coloca para já água na fervura e diz que é preciso o guardião continuar a trabalhar. "Desejo que continue o trabalho dele, esse percurso que está a ter, essa caminhada de sucesso e trabalho. Desejo que continue a trabalhar. Depois vem os resultados positivos, as apostas, a conquista, a confiança de ambas as partes. Tanto do FC Porto, onde tem oportunidade de trabalhar directamente, e da seleção também", concluiu.