Helton orgulhoso por Diogo Costa: «Desde cedo vi a grandeza e talento dele»

Helton foi um convidado de honra na cerimónia de renovação de contrato de Diogo Costa e não escondeu a satisfação de não só estar neste momento simbólico, como de ter acompanhado o surgimento do jovem guarda-redes na formação do FC Porto.





"É sempre um orgulho estar aqui. Tive o privilégio de trabalhar com ele, e desde cedo vi a grandeza e talento dele. Domina todos os momentos do jogo. Na altura em que saí do clube, o Diogo estava nos sub-19, mas ali já dava indicações de que merecia uma oportunidade nos seniores. O seu trabalho fez com que chegasse este reconhecimento do trabalho feito desde cedo", referiu o brasileiro, em declarações ao Porto Canal, deixando um conselho a Diogo Costa."Que mantenha essa humildade como pessoa, ser humano, e aprendiz, nunca sabemos tudo, procurei ter essa humildade de reconhecer que estava a aprender cada dia mais, ele que desfrute", prosseguiu Helton, mostrando também a sua satisfação por voltar ao relvado do Dragão."Foi a casa que me abriu as portas para o mundo em Portugal, para além da U. Leiria. O FC Porto mostrou o trabalho do Helton, saber que para além de amigos, eu e o Diogo Costa fomos profissionais juntos, foi algo especial, quando recebeu chamada para estar presentem, recebi como reconhecimento pelo que pude fazer enquanto cá estive", rematou.