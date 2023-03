Homem forte do futebol do Flamengo voltou a abordar o interesse em Mateus Uribe

O Flamengo reiterou o interesse na contratação de Mateus Uribe, mas também voltou a assumir que se trata de uma questão "muito complexa". Através do seu seu homem forte para o futebol, Marcos Braz, o clube carioca lembrou que estando o colombiano no futebol europeu torna a missão mais difícil."Perdemos o João Gomes, pelo que o Flamengo está a tentar reforçar-se. O Uribe interessa, deixamos claro. É uma questão muito complexa, uma vez que o Uribe está há muito tempo no mercado europeu. Tem tido um excelente desempenho num clube da Europa que talvez queira que ele continue lá", referiu Marcos Braz, em declarações à 'ESPN'.O responsável do Flamengo lembrou também as dificuldades inerentes à diferença da moeda -- real no Brasil contra o euro na Europa -- para explicar a complexidade do dossiê Uribe, deixando nas mãos do médio a decisão relativamente à escolha do clube que vai representar no futuro."O Flamengo está em desvantagem sempre que se fala de mercado europeu, devido à moeda. Em euros, o Flamengo com todo esforço e empenho, ainda se depara com essa diferença. Vai depender muito dele para vir para cá", rematou o dirigente brasileiro.