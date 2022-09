'Humilhação', 'inacreditável' e 'choque': a derrota do FC Porto na imprensa internacional

Muitas foram as reações da imprensa internacional à pesada derrota do FC Porto por 4-0 frente ao Club Brugge no Estádio do Dragão, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. "Humilhação", "inacreditável" e "choque" foram alguns dos termos utilizados."O Club Brugge teve um jogo perfeito no Porto na terça-feira na segunda ronda do grupo B da Liga dos Campeões. Venceu os campeões portugueses por 4-0", destaca o jornal 'La Province', da Bélgica.De acordo com o ‘Le Soir’, também belga, a vitória no reduto portista foi surpreendente. "Inacreditável, mas [é] verdade: o Club Brugge alcançou os primeiros 6 de 6 para um clube belga no grupo da Liga dos Campeões. E ao humilhar o FC Porto no seu próprio terreno (0-4), assumiu a liderança. A qualificação já não é uma utopia."Já o ‘Nieuwsblad’, do mesmo país, escreve: "Uma noite europeia para os livros de história: foi a vitória por 4-0 do Club Brugge sobre o FC Porto. Encontrámos os grandes destaques na frente. Sowah e Jutgla desfizeram a defesa portuguesa em pedaços, enquanto Vanaken definiu as linhas como sempre. E uma noite histórica também merece um excelente relatório."Na Alemanha, a revista 'Kicker' destaca a invencibilidade do Club Brugge nesta fase de grupos da Champions, acrescentando que a formação belga "humilhou o FC Porto"."O Club Brugge mostrou a sua melhor equipa nesta época da Champions e venceu o FC Porto por 4-0 no seu estádio. A defesa dos portugueses foi vacilante vezes sem conta, mas o FC Porto foi demasiado inofensivo na frente".Em terras de Sua Majestade, o 'The Guardian' diz que o Club Brugge colocou o FC Porto "em choque".Por fim, o diário espanhol ‘Marca’, fez um trocadilho com o nome do Club Brugge [‘Brugge’ em espanhol diz-se ‘Brujas’, que também significa ‘bruxas’] e escreveu que "as bruxas atormentam o dragão".