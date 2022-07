Hwang e Onana fora de órbita

Hwang Ui-Jo e Júnior Onana, avançado e médio do Bordéus, foram ontem colocados no radar portista pelo jornal francês 'L'Équipe', mas de acordo com as informações apuradas por Record a dupla do recém despromovido Bordéus não entra nas contas dos dragões. Onana, de resto, já passou por Portugal onde representou o Leixões.