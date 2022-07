Ibarra e a discussão com Mourinho no FC Porto: «Perdemos com o Benfica e era preciso um bode expiatório»

Hugo Ibarra recordou numa entrevista na Argentina uma discussão com José Mourinho no FC Porto. O defesa, hoje com 48 anos, deixou o Boca Juniors em 2001 e rumou aos dragões por quase 8 milhões de dólares, mas Mourinho entretanto assumiu o comando técnico da equipa e não o tinha entre as suas principais escolhas.Ibarra recorda um jogo contra o Benfica, em que ficou fora dos convocados. "Deixou-me de fora, a mim e aos meus companheiros brasileiros. Nem sequer estivemos nos 21, pois muitas vezes levava jogadores a mais para a concentração, para o caso de alguém se lesionar. Jogo foi num domingo, treinámos no sábado de manhã e à noite saímos para jantar. Tínhamos direito, não? Mas o FC Porto perdeu e era preciso encontrar um bode expiatório. O homem lembrou-se de nos chamar para uma reunião", recordou Ibarra numa entrevista ao 'El Gráfico'."'Que teria acontecido ontem à noite se o 4 se lesionasse e eu precisasse de ti?', perguntou-me Mourinho. Respondi-lhe que não me tinha convocado, nem a mim nem aos restantes, pelo que nem remotamente ia precisar de mim. 'Assuma o controlo da situação, se você perder um clássico mostre a cara, você é o responsável, não venha culpar-me por não ter jogado e por saído para jantar'. Disse-lhe isso na cara dele e à frente de seus colaboradores. Foi aí que a nossa relação foi cortada e nunca mais nos falámos", explicou o antigo jogador, agora treinador.Depois desse episódio Ibarra não fez nem mais um jogo pelo FC Porto e voltou ao Boca Juniors, por empréstimo, onde conquistou a Libertadores, no ano seguinte, em 2003. Depois, os dragões emprestaram-no ao Monaco. "Procurei a melhor saída porque não podia ficar e lutar com ele."Em 2003/04 o FC e José Mourinho conquistaram a Champions, defrontando o Monaco na final, precisamente a equipa onde alinhava Ibarra. "De qualquer forma, no final cumprimentámo-nos."