Ídolo de infância de Manafá era... Didier Drogba

Wilson Manafá foi o convidado da rubrica 'Eu+4', nas redes sociais do FC Porto, onde o protagonista é desafiado a apontar um jogador por posição que o acompanharia numa equipa de cinco.Pois bem, o defesa dos dragões indicou o marfinense Didier Drogba como ídolo e juntou o antigo lateral portista Bosingwa ao grupo de eleitos."Para guarda-redes escolhia um amigo meu, o Ricardo Fernandes, que jogou comigo no Oliveira do Bairro. Temos muitas aventuras juntos e é sempre um orgulho para mim. Como defesa, o Bosingwa, porque gostava muito das características dele, também era muito rápido e era um excelente jogador. No meio-campo, o Iniesta, por causa da qualidade de jogo dele. Quanto ao ataque, o Didier Drogba. É a minha referência de infância, sempre gostei dele quando jogava na frente, agora já não tenho hipótese nenhuma...", confessou Manafá, entre sorrisos, ele que recuperou a titularidade na equipa de Sérgio Conceição.