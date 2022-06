Imprensa brasileira dá conta do interesse do FC Porto em Igor Paixão

O futebol brasileiro continua a ser um dos mercados preferenciais do FC Porto e, de acordo com o portal 'Esporte News Mundo', os dragões estão atentos a Igor Paixão. O extremo, de apenas 21 anos, tem sido um dos destaques do Coritiba na presente temporada.De acordo com a mesma publicação, o Benfica é outro dos clubes atentos à situação do jovem e, tal como os dragões, procurou obter informações junto de pessoas próximas do jovem. Igor Paixã tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de reais (cerca de 9 milhões de euros).Na presente temporada, o extremo soma onze golos em 32 partidas.