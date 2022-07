Imprensa iraniana garante novo avanço do Milan por Taremi

É de Inglaterra e Itália que têm surgido notícias do interesse de clubes de topo daqueles países em Taremi. Segundo avançaram agora no Irão, o Milan, que há muito segue o atacante, fez um novo avanço por ele junto do FC Porto, mas voltou a bater na intransigência da administração da SAD. Recorde-se que Pinto da Costa já fez saber que os jogadores do núcleo duro de Sérgio Conceição só poderão sair pelo valor da cláusula de rescisão, que no caso de Taremi é de 60 milhões de euros.