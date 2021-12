Imprensa italiana coloca Toni Martínez como alvo da Fiorentina para janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em Itália circulam notícias de que Toni Martínez é alvo da Fiorentina para reforçar o setor ofensivo da equipa na próxima janela de transferências, em janeiro.Uma necessidade que surge face à iminente saída de Kokorin do plantel viola, com a perspetiva de Toni Martínez poder ser uma alternativa ao sérvio Dusan Vlahovic, que tem 15 golos em 17 jogos pela Fiorentina esta temporada.Toni Martínez tem contrato com o FC Porto até 2025 e cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.