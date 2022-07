Incêndio no Algarve: FC Porto cancela treino no relvado devido à má qualidade do ar

Embora não tenha perturbado, o fumo já seno Algarve, mas com o passar das horas o fogo foi aproximando-se do hotel onde os dragões estão instalados, em Almancil, e por isso, o treino da tarde, no relvado, foi cancelado devido à má qualidade do ar.No entanto, Sérgio Conceição não dá o tempo por perdido e agendou uma sessão de treino com vídeo, que decorrerá no hotel. Recorde-se que o FC Porto encerra o estágio algarvio esta quinta-feira, dia em que defrontará o Portimonense, em novo ensaio à porta fechada.