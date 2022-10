Incrível: Diogo Costa defende dois penáltis consecutivos

Diogo Costa ameaça tornar-se um caso bem sério no plano internacional. É certo que já é um dos guarda-redes de maior destaque a nível mundial, mas o portista é também uma muralha nos penáltis, tendo esta noite, diante do Club Brugge , cometido a proeza de defender dois penáltis consecutivos. Primeiro travou o disparo de Hans Vanaken, que o árbitro ordenou repetição por invasão de área de Eustáquio, e depois, perante Noa Lang, voltou a aplicar a mesma receita, agora com uma pequena ajuda do ferro.