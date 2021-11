Ingleses aplaudiram Grujic

Não obstante o facto de o Liverpool já ter garantido o primeiro lugar do grupo atempadamente, Anfield teve as bancadas repletas de público para ver o jogo frente ao FC Porto. O ambiente foi o espetáculo de sempre, e os adeptos não esqueceram Marko Grujic. O médio sérvio, de 25 anos, que está emprestado aos dragões, não passou despercebido e teve mesmo direito a uma salva de palmas quando entrou no terreno de jogo. De resto, para o bom ambiente que se registou em Anfield também contribuíram os portistas, que se fizeram representar em grande número, aplaudindo a equipa no final da partida apesar da derrota.