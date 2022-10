Ingleses avançam que Man. United olha para Diogo Costa como possível sucessor de De Gea

Diogo Costa surge esta segunda-feira apontado pela imprensa inglesa como possível sucessor de David de Gea na baliza do Manchester United. A informação foi avançada pelo jornal 'Metro', que acrescenta ainda que o à-vontade e qualidade do guarda-redes do FC Porto e internacional português em jogar com os pés é uma característica que agrada o técnico holandês Erik ten Hag.

De acordo com esta fonte, o timoneiro dos red devils viu-se obrigado a abdicar de um modelo de jogo mais centrado na construção de jogo desde o guarda-redes devido ao facto de o guardião espanhol não se sentir muito confortável com os esférico nos pés, considerando que as contratações de Ederson e Alisson Becker foram fundamentais para a evolução de Manchester City e Liverpool, respetivamente.

Concentrado em encontrar um guarda-redes com essa qualidade de jogo com os pés, Erik ten Hag terá identificado o jovem internacional por Portugal como um potencial alvo para o mercado de transferências de verão.

O 'Metro' informa ainda que Diogo Costa foi recentemente observado por um 'scout' do Manchester United na goleada (4-1) do FC Porto sobre o Sp. Braga para o campeonato.