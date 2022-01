Ingleses dizem que Luís Díaz está próximo de rumar ao Liverpool por 72 milhões de euros

O 'The Sun' adianta que o Liverpool está próximo de fechar a contratação de Luís Díaz, num negócio que aparentemente se fará por uma verba em torno dos 60 milhões de libras, qualquer coisa como 71,9 milhões de euros. De acordo com a referida publicação, o extremo colombiano do FC Porto, de 24 anos, é visto pelos reds como a opção perfeita para suprir a partida de Mohamed Salah e Sadio Mane para a CAN.Segundo o 'The Sun', Jurgen Klopp ficou impressionado com o colombiano nos dois jogos da Liga dos Campeões entre as duas equipas, mas apenas tinha em mente avançar para a compra no verão. Uma posição que acabou por mudar em face da ida de Salah e Mané para a CAN, que deixou o emblema de Anfield privado de duas das suas principais figuras ofensivas.Note-se que Luís Díaz tem uma cláusula de 80 milhões de euros no seu contrato, que é válido até 2024. A confirmar-se a venda por esta verba, o colombiano passará a ser a venda mais elevada da história do FC Porto, superando os 50 milhões de euros pagos pelo Real Madrid por Éder Militão em 2019/20.