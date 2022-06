Ingleses garantem que Liverpool vai apresentar proposta por Otávio

Depois do FC Porto ter recusado uma proposta de 30 milhões de euros do Leeds por Otávio, a imprensa inglesa garante que agora é o Liverpool que se prepara para sondar os dragões com vista a uma eventual transferência do internacional português.De acordo com o 'Mirror', um dos agentes de Otávio, Israel Oliveira, até já estará em Inglaterra a ouvir propostas pelo jogador. A mesma fonte adianta que o Liverpool tem noção que terá de subir a proposta de 30 milhões feita pelo Leeds, vincando, no entanto, que o FC Porto poderá aceitar negociar o jogador por um valor abaixo da cláusula de rescisão, fixada nos 60 milhões de euros.