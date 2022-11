Início da missão Mafra com três jogadores lesionados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plantel do FC Porto realizou, esta manhã, o primeiro de dois treinos de preparação para o jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Mafra. Sérgio Conceição continuou sem poder contar com Pepe e Veron, que deram seguimento ao plano de treino condicionado, bem como Zaidu, que fez tratamento.Amanhã, há treino, às 16 horas, no Olival, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 17h15.