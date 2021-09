Inscrições do FC Porto na Champions: há lugar para todos

Após o último dia de mercado, o plantel principal do FC Porto ficou reduzido a 27 elementos, face às saídas, por empréstimo, de Romário Baró e Diogo Leite. Assim, Sérgio Conceição não terá de se privar de qualquer jogador do plantel, hoje, na data limite para os clubes participantes da Liga dos Campeões enviarem as suas listas de inscritos. Mesmo condicionado pelas restrições derivadas do acordo relativo ao fair play financeiro, isso acontece porque Francisco Meixedo, João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Vitinha poderão ser inscritos na lista B.

Grujic evolui

O FC Porto entra em cena na Liga dos Campeões no dia 15, em Madrid, frente ao Atlético. Antes, porém, vai a Alvalade disputar o clássico da 5ª jornada da Liga Bwin. Ora, foi precisamente a pensar nesse jogo que a equipa voltou ontem aos trabalhos, após três dias de folga. Numa sessão com 14 ausentes, devido aos compromissos das diversas seleções, a nota de destaque foi para Grujic, que subiu um patamar na recuperação da lesão sofrida no último jogo de pré-época e já treinou integrado condicionado, enquanto Marchesín, igualmente em recuperação a lesão, fez tratamento e ginásio.