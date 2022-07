Interdição do Dragão deixa clássico com o Sporting em risco de ser noutro estádio

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu pela pena de interdição de 2 jogos ao Estádio do Dragão depois dos acontecimentos de 11 de fevereiro no clássico entre FC Porto e Sporting, jogo da 22.ª jornada do último campeonato. Uma decisão que coloca em risco a realização no Dragão do duelo entre os dois clubes do campeonato que está prestes a iniciar-se.O recente sorteio da Liga Bwin ditou um FC Porto-Sporting para a 3.ª jornada do campeonato e, caso o eventual recurso dos dragões para o TAD não seja aceite, esta partida poderá realizar-se num outro estádio. Em risco está também a receção dos dragões ao Marítimo, a contar para a 1.ª ronda da Liga.