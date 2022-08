Interdição do Estádio do Dragão: TAD aceita providência cautelar do FC Porto

"À luz dos fundamentos expostos, o Colégio Arbitral delibera, por unanimidade: decretar provisioriamente a presente providência cautelar, suspendendo-se a eficácia do ato decisório de condenação proferido pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da FPF a 19/07/2022 – que aplicou à Primeira Requerente (FC Porto) uma sanção de interdição do recinto desportivo por dois jogos – até que se verifique o trânsito em julgado de decisão que venha a ser proferida a final, no âmbito da impugnação dessa condenação, apresentada pelos Requerentes em sede de pedido de arbitragem necessária", pode ler-se na decisão do despacho do TAD a que Record teve, entretanto, acesso.



Indicada como contrainteressada neste recurso do FC Porto à decisão do CD da FPF, a Liga Portugal foi notificada para se pronunciar, mas "declarou que não exerceria tal prerrogativa processual, renunciando, em consequência, ao prazo legal fixado para o efeito".



Tiago Rodrigues Bastos foi o árbitro designado pelo FC Porto, Miguel Navarro de Castro pela FPF, e como presidente do colégio arbitral foi escolhido Pedro Moniz Lopes.











[Em atualização]

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de interdição do Estádio do Dragão por dois jogos, anunciou o Porto Canal esta segunda-feira.Em causa estavam os desacatos que se seguiram ao FC Porto-Sporting, disputado no passado mês de fevereiro e referente à 22.ª jornada da edição 2021/22 da Liga Bwin, que ficou conhecido como o 'caso dos coletes azuis'.