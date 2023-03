Internacionais de regresso ao FC Porto e cinco nomes no boletim clínico

O FC Porto cumpriu na manhã desta quinta-feira o antepenúltimo treino de preparação para o jogo contra o Portimonense, marcado para domingo. De acordo com o boletim divulgado pelos dragões, os internacionais já regressaram todos à Invicta.Ainda de acordo com as informações prestadas pelos dragões, fora do normal desenrolar dos trabalhos estiveram os lesionados Diogo Costa, João Mário, Pepe, João Marcelo e Evanilson, todos eles em tratamento às respetivas lesões.Amanhã de manhã há novo treino no Olival, a partir das 10.30 horas.