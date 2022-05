Internacional nigeriano reforça equipa B do FC Porto

Bem-vindo, Abraham Marcus! ?



? Avançado

22 anos

Nigéria

? Vai integrar o plantel da equipa B

"Tenciono mostrar por que é que o FC Porto apostou em mim"

Notícia completa? https://t.co/rnUKm2SAh4 #FCPortoB pic.twitter.com/iZiR3zbTzA — FC Porto (@FCPorto) May 25, 2022

Abraham Marcus foi oficializado esta quarta-feira como reforço do FC Porto B. O extremo, de 22 anos, chega proveniente dos polacos do Radomiak Radom, a quem esteve cedido pelo Portimonense na última época, e assinou um contrato de empréstimo válido por um ano com opção de compra.O FC Porto B será o terceiro clube que Marcus representa em Portugal, depois de Portimonense e Feirense. No emblema de Santa Maria da Feira, em 2020/21, fez 11 golos e duas assistências em 28 jogos, tendo dado depois o salto para a Liga Bwin mas sem se ter conseguido afirmar em Portimão. Tem duas internacionalizações pela seleção da Nigéria."Estou muito entusiasmado por fazer parte deste clube. O FC Porto é um bom sítio para se estar e espero dar o meu melhor aqui", disse o extremo aos meios dos dragões, confiante de que vai poder mostrar toda a sua qualidade de azul e branco: "Sou um jogador com qualidade, tenciono demonstrá-lo em campo e mostrar por que é que o FC Porto apostou em mim. Vou tentar marcar mais golos esta época e darei sempre o máximo em prol da equipa."