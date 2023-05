Intervalo do FC Porto-Casa Pia durou 22 minutos

O intervalo do jogo de ontem deu nas vistas pela duração fora do comum, pois prolongou-se durante... 22 minutos. Na origem da demora para o reinício, que deverá ser sancionado com uma multa do Conselho de Disciplina, esteve o tempo que a equipa às ordens de Sérgio Conceição demorou a regressar ao relvado.

O tempo de espera foi tal que vários jogadores do Casa Pia chegaram a pedir explicações ao árbitro Manuel Oliveira, enquanto outros realizaram exercícios de reativação para não arrefecerem e evitarem lesões. Quando a 2ª parte finalmente arrancou, a equipa técnica dos dragões ainda não tinha regressado ao banco.