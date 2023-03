Investidor do At. Mineiro rendido aos dragões: «O Benfica está um pouco à frente, mas a gestão do FC Porto é melhor»

Rubens Menin é o 28º homem mais rico do Brasil, segundo a 'Forbes', e foi, por exemplo, o responsável por levar a CNN para aquele país, além de ser o principal investidor do Atlético Mineiro.No dia do 115º aniversário do clube onde joga o ex-portista Hulk, alguns dos elogios na entrevista vão para o FC Porto, um clube-modelo. "É um exemplo de eficiência, de organização. A região metropolitana da cidade do Porto é pequena. O Benfica está um pouco na frente, mas a gestão do FC Porto é melhor. Começámos a trabalhar isso tudo. Estamos agora nesse braço de ferro da Libra e do Forte Futebol [n.d.r. grupos de trabalho para a criação de uma liga no Brasil]. Pela primeira vez está a ficar claro: o que o Flamengo ganhou mais de dinheiro é algo absurdo. Não se compara. A Premier League tem Fair Play financeiro. E aqui vai melhorar, não sei quando", referiu em declarações à 'Globo Esporte'.Menin quer ver o Brasil a evoluir em termos de infraestruturas em relação aos grandes clubes europeus. Também aí o FC Porto é um exemplo. "Aquele La Masia, do Barcelona, é uma coisa de maluco. O centro de treinos é completo, tem tudo junto. É coisa de doidos. O Manchester City também. Há o do Manchester United do lado e o do City dá de 10 a 0. E o do United já era de ponta. Parou no tempo. Não dá para comparar com o nosso, com os do Brasil. Mas parou. O FC Porto, que é algo simples e pequeno...", referiu.