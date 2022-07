Iranianos garantem que Milan chega aos 26 M€ por Taremi

Quase em simultâneo com a exibição da badalada entrevista de Taremi, alguma imprensa iraniana noticiou que o AC Milan está disposto a ir até aos 26 milhões de euros para levar o atacante do FC Porto. De acordo com as mesmas fontes, os dragões pretendem 35 milhões de euros para libertar aquele que foi o melhor marcador da equipa nas duas últimas temporadas. Certo, apenas, é que o campeão italiano se mantém atento à possibilidade de contratar o jogador que tem mais dois anos de contrato com os dragões e está blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. A eventual negociação com o FC Porto será sempre o obstáculo mais difícil de ultrapassar pelo AC Milan, uma vez que Taremi, conforme vincou na entrevista, nunca tomou decisões quanto à sua carreira em função da vertente financeira e até provou isso: “Quando quis deixar o Al Gharafa, tive duas propostas. O Al Duhail, do Qatar, pagavam-me 2,5 milhões de dólares por ano enquanto o Rio Ave me dava 200 mil dólares. Eu recomendo que jogadores iranianos venham para Portugal.”