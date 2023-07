Irmão de Luis Díaz foi devolvido ao Barranquilla FC

Foi um dos reforços mais sonantes do último verão para a equipa B do FC Porto, até por ser irmão de Luis Díaz, extremo que deixou muitas saudades no Dragão quando se transferiu para o Liverpool em janeiro do ano passado. Mas Jesús Díaz acabou por ter na equipa sub-19 o seu principal espaço competitivo e não convenceu os responsáveis portistas, tendo sido devolvido ao Barranquilla FC, da Colômbia, apesar de o FC Porto ter reservado a opção de compra do seu passe.

Conforme Record adiantou na altura, os dragões pagariam um milhão de euros para assegurar 50 por cento dos direitos económicos do jovem avançado, de 19 anos, um valor considerado demasiado elevado para o rendimento que apresentou.

Na equipa B do FC Porto, Jesús Díaz fez apenas um jogo e, nos sub-19, chegou aos 24, tendo contribuído com um golo e uma assistência. Se tivesse convencido os responsáveis da formação portista, recorde-se, o extremo teria à sua espera um contrato de quatro temporadas no Dragão.