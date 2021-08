Irmão de Toni Martínez assina pelo Alavés e avançado do FC Porto deixa mensagem

A ligação forte de Toni Martínez à família, nomeadamente ao irmão Chechu, voltou a ficar evidente esta sexta-feira, dia em que o mais novo dos três irmãos Martínez foi oficializado como reforço do Alavés.





Depois de vários anos de ligação ao Real Madrid, o defesa muda agora definitivamente de ares. E com a benção do avançado do FC Porto."Trabalho, pequeno, porque o resto já tens", escreveu Toni Martínez, numa mensagem no Instagram.