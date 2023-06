Italianos colocam Taremi na rota do AC Milan

Mehdi Taremi está na lista de potenciais reforços do AC Milan, avançou esta segunda-feira o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.O avançado iraniano do FC Porto, recorde-se, já foi alvo do clube transalpino no verão passado, mas o AC Milan nunca se aproximou do valores pretendidos pelos dragões e o negócio não avançou.Taremi está, de momento, ao serviço da seleção iraniana e, nesse contexto, recusou-se a falar de mercado de transferências. Sérgio Conceição e a SAD portista, conforme avançou, pretendem manter o jogador no FC Porto e só o deixarão sair por uma proposta irrecusável.