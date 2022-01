Italianos dizem que Roma quer garantir contratação de Sérgio Oliveira este sábado

O futuro de Sérgio Oliveira deverá mesmo passar pela Roma. De acordo com o 'Corriere dello Sport', o médio já tem acordo com a formação italiana, faltando apenas o entendimento entre FC Porto e os romanos, algo que, escreve a mesma publicação, poderá acontecer já este sábado. Ao que tudo indica, o médio português será emprestado aos italianos até final da temporada a troco de 1,5 milhões de euros, ficando a equipa de José Mourinho com um direito de opção em torno dos 15 milhões.Ainda de acordo com o 'Corriere dello Sport', o acordo entre Sérgio Oliveira e a Roma para o contrato pós-empréstimo já foi também alcançado, com o médio português de 29 anos a garantir um salário em torno dos 2 milhões de euros anuais.