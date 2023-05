Italianos dizem que Sérgio Conceição é o "objetivo sério" do Nápoles

No mercado em busca de um novo treinador após a saída de Luciano Spalletti, o Nápoles terá fixado Sérgio Conceição como o alvo principal depois da recusa de Luis Enrique em mudar-se para o campeão italiano.De acordo com o jornalista Gianluca di Marzio, o atual treinador do FC Porto é o preferido da estrutura napolitana e haverá mesmo alguma abertura por parte do português para mudar-se para Itália. Além de Sérgio Conceição, o Nápoles tem em agenda outros dois nomes, ambos atualmente no futebol transalpino: Vincenzo Italiano (Fiorentina) e Thiago Motta (Bolonha).Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, confirmou à RAI haver uma lista de técnicos desejados, mas não abriu o jogo quanto a nomes. "Temos uns dez treinadores debaixo de olho. Estamos a analisar qual será a pessoa certa para continuar o nosso ciclo. Raramente nos enganamos", disse o polémico líder da formação napolitana, que comentou ainda a recusa de Luis Enrique. "É um grande treinador, mas acho que tem em mente a Premier League, um campeonato mais atrativo de o que o nosso".