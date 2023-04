Italianos garantem que o Inter Milão fez um "primeiro contacto" por Sérgio Conceição

O jornal 'Gazzetta dello Sport' adianta na edição deste domingo que o Inter Milão estabeleceu um "primeiro contacto" por Sérgio Conceição para suceder a Simone Inzaghi já na próxima temporada."Ambicioso e bem preparado, jovem mas com muita experiência internacional, e depois também 'corporativa', no sentido de que sabe abraçar todo o projeto do clube e em troca só pede a máxima confiança", escreve o diário italiano, em tom elogioso para com o atual campeão nacional, que tem contrato com os dragões até junho de 2024. Segunda a referida fonte, o principal entrave poderá ser a cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.Conceição, de 48 anos, defrontou os transalpinos nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, acabando por ser eliminado face ao golo solitário de Lukaku nos 180 minutos da eliminatória.O técnico português nunca escondeu o carinho que tem por Itália e mencionou as saudades de regressar a San Siro, quando visitou o recinto na derradeira eliminatória europeia. Refira-se que Conceição, enquanto jogador, envergou a camisola dos nerazzurri entre 2001 e 2003.Antonio Conte, Roberto de Zerbi e Thiago Motta são outros nomes queridos pela estrutura da equipa que defronta o Benfica já na terça-feira, na primeira mão dos quartos de final da liga milionária.