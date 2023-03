Iván Jaime colocado na órbita do FC Porto

Iván Jaime foi colocado no radar do FC Porto. De acordo com o jornalista Matteo Moretto, do portal espanhol 'Relevo', os azuis e brancos seguem com atenção o médio espanhol, de 22 anos, e estarão a ponderar uma possível proposta.O jogador do Famalicão tem sete golos apontados esta temporada, num total de 22 jogos oficiais, sendo que segundo o mesmo portal o Sevilha também estará interessado no jogador.