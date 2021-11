Iván Marcano já foi operado ao pé direito

O defesa espanhol Iván Marcano, do FC Porto, foi submetido, esta quarta-feira, a uma intervenção cirúrgica a uma lesão do pé direito, realizada pelo cirurgião Niek van Dijk, coordenador da Unidade do Tornozelo da Clínica Espregueira – Dragão - FIFA Medical Centre of Excellence, apoiado pelo Professor Ricardo Bastos.Professor em cirurgia ortopédica, Niek van Dijk é especializado em cirurgia do tornozelo, traumatologia desportiva e cirurgia artroscópica, tem um vasto curriculum na cirurgia de atletas de competição como é o caso de Cristiano Ronaldo, Pepe ou João Félix.Recorde-se que, devido a esta lesão, Marcano falhou a viagem a Inglaterra, onde o FC Porto joga hoje um cartada decisiva na Liga dos Campeões, frente ao Liverpool. O defesa-central, de resto, só voltará ao ativo em 2022.