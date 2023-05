J. Marques e os árbitros do Benfica-Santa Clara: «A mesma dupla que dirigiu o FC Porto-Gil, que terá decidido a Liga»

O jogo do título vai ser arbitrado por Rui Costa e terá como VAR Tiago Martins. A mesma dupla que dirigiu o FC Porto-Gil Vicente, que terá decidido o campeonato. — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) May 25, 2023

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu na rede social Twitter às nomeações do Conselho de Arbitragem para a última jornada do campeonato, concretamente a de Rui Costa e do VAR Tiago Martins para o Benfica-Santa Clara."O jogo do título vai ser arbitrado por Rui Costa e terá como VAR Tiago Martins. A mesma dupla que dirigiu o FC Porto-Gil Vicente, que terá decidido o campeonato", escreveu o responsável pela comunicação portista.Recorde-se que FC Porto e Benfica vão discutir o título às 18 horas deste sábado, com os dragões a receberem o V. Guimarães e o Benfica a defrontar o Santa Clara, na Luz. O duelo dos portistas, já agora, será dirigido por Artur Soares Dias, com Fábio Melo no VAR.