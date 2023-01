Já abriu o hotel na antiga sede do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já está em funcionamento o Axis Porto Club, unidade hoteleira que se instalou na antiga sede do FC Porto, junto à Câmara Municipal do Porto. Trata-se de um edifício centenário requalificado, que conta com 53 quartos, dos quais 14 são suites, onde é retratada a relação entre o clube e a cidade. Recorde-se que o FC Porto teve ali os seus escritórios até 1982, e foi onde Pinto da Costa tomou posse pela primeira vez como presidente.