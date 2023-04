Já esgotaram os bilhetes do FC Porto para Paços de Ferreira

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, que vendeu todos os bilhetes a que teve direito para o duelo de sábado, em casa do Paços de Ferreira, a contar para a 29.ª jornada da Liga Bwin.Os ingressos, refira-se, foram postos à venda na manhã de terça-feira, com o valor unitário de 20 euros e, numa primeira fase a venda foi feita em exclusivo a sócios detentores de lugar anual. No dia seguinte, a venda foi alargada a todos os outros associados e, agora, esgotaram.Os campeões nacionais terão, assim, um forte apoio a partir das bancadas do Estádio Capital do Móvel, numa prova da confiança recuperada na revalidação do título, agora que a desvantagem para o Benfica foi reduzida para quatro pontos.