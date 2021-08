Já estão vendidos 10 mil bilhetes para o FC Porto-Belenenses SAD

O FC Porto vendeu até esta sexta-feira 10 mil bilhetes para a receção ao Belenenses SAD, no domingo, da primeira jornada da Liga Bwin.





Recorde-se que, no primeiro dia de vendas, apenas os sócios detentores de Lugar Anual de forma ininterrupta entre as épocas 2010/11 e 2019/20 podia comprar bilhete. Essas regras foram sendo aliviadas com o passar dos dias e, esta sexta-feira, a venda já está disponível para o público em geral.O FC Porto, de resto, anunciou também hoje que estabeleceu uma parceria com a empresa First Intervention Associação (FIA), para que esta realize testes rápidos de antigénio à Covid-19 junto ao Estádio do Dragão."Esta iniciativa surge da necessidade de reforçar a capacidade de testagem junto dos adeptos que pretendem assistir ao jogo com o Belenenses SAD (domingo, às 18 horas) e é mais uma alternativa à disposição de todos os que estejam a encontrar dificuldades na marcação dos testes. Assim sendo, a FIA estará a realizar testes rápidos de antigénio junto ao Coreto do Dragão tanto no sábado (14h-19h), como no domingo (a partir das 9h)", informaram ainda os azuis e brancos.Em alternativa a este teste, para se entrar domingo, no Dragão, poderá ser apresentado o certificado digital Covid-19 válido ou de recuperação, além de um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo.