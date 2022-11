Já estão vendidos 42 mil bilhetes para a receção ao Paços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto vai realizar esta tarde o último jogo no Dragão antes da pausa para o Mundial e tudo indica que a casa vai estar bem composta. Ontem, já estavam vendidos mais de 42 mil bilhetes, número que deve subir com o aproximar da hora do encontro. Também começaram a ser vendidos os ingressos para a deslocação a Mafra, na quarta-feira, a contar para a Taça de Portugal.