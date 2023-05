«Já estavas carregado»: CM avança com palavras de Sérgio Conceição a adjunto do Casa Pia

"Já estavas carregado e agora já te fo...". Segundo o 'Correio da Manhã' , foram estas as palavras de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, para Vasco Matos, adjunto do Casa Pia, após o golo da vitória azul-e-branca no Dragão.Recorde-se que ontem, o FC Porto, através do diretor de comunicação, Francisco J. Marques, lançou no Twitter algumas imagens registadas pelo clube que mostram as provocações que Sérgio Conceição havia denunciado no final do jogo com o Casa Pia, quando ilibou Filipe Martins dos motivos que incendiaram o final dessa partida."Vasco Matos, treinador-adjunto do Casa Pia, teve um comportamento lamentável no Dragão. Este vídeo é elucidativo de quem desafiou quem, de quem pretendeu uma situação de violência, de quem teve de ser permanentemente parado pelos responsáveis do Casa Pia", escreveu Francisco J. Marques, explicando, depois, o gesto polémico que Sérgio Conceição lançou ao banco do Casa Pia e cuja interpretação por parte do presidente dos gansos, Vítor Franco , deixou o treinador portista incrédulo, segundo apurámos."Compreende-se que se interprete o gesto com pagamento, dadas as notícias dos últimos anos e até testemunhos perante as autoridades de subornos pagos pelo Benfica, mas a verdade é que Sérgio só estava a responder ao desafio de Matos para uma espécie de duelo", prosseguiu o diretor, sem dar tréguas ao adjunto de Filipe Martins, que apelidou de "Rambo do Casa Pia". "É o braço armado da estrutura do clube", denunciou, expondo as ligações que o Casa Pia tem ao presidente do Benfica, Rui Costa, e ao seu filho Filipe, bem como a Paulo Gonçalves e ao antigo árbitro Bruno Paixão.